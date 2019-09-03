Журналист «Новой газеты» Азар, активист ФБК Ляскин и Любовь Соболь ночью были отпущены из отделов полиции

Журналист «Новой газеты» Илья Азар, активист ФБК Николай Ляскин и не зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь ночью были отпущены из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении. Им вменяют повторное нарушение правил проведение публичных акций. Судебные заседания пройдут сегодня, в частности, в Мещанском и Троицком судах столицы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович сообщил Эху, что обратился в прокуратуру в связи с тем, что полицейские не обеспечили безопасность ребёнку Ильи Азара – девочка осталась одна в квартире.

По слов Бунимовича. Полицейские могли дождаться прихода матри ребенка или обратиться в органы опеки, но этого не сделали.