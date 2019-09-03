Британские депутаты представят законопроект, который призван не допустить выхода Британии из ЕС без сделки с Брюсселем

Британские депутаты должны представить законопроект, который призван не допустить выхода Соединённого королевства из Европейского Союза без сделки с Брюсселем. Таким образом, представители Лейбористской партии и других оппозиционных сил хотят помешать планам правительства во главе с Борисом Джонсоном. Он ранее решил приостановить работу парламента, заявив, что не допустит продления переговоров с ЕС по брегзит после 31 октября.