Суд Москвы арестовал гражданку Украины, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела экс-министра Абызова.

Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела бывшего министра Михаила Абызова.

Как пишет «Коммерсантъ», ей инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество в крупном размере. По версии следствия, Пикалова была номинальным руководителем офшорной компании, которая использовалась для мошеннических сделок.