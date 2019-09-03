В Китае мужчина напал на учеников начальной школы
8 детей погибли, двое получили ранения. Нападавший был задержан, ему 40 лет. В июне он был освобождён из тюрьмы, где отбывал срок за попытку убийства. О мотивах преступника пока не сообщается.
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8 детей погибли, двое получили ранения. Нападавший был задержан, ему 40 лет. В июне он был освобождён из тюрьмы, где отбывал срок за попытку убийства. О мотивах преступника пока не сообщается.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…