Глава администрации Гонконга Кэрри Лам опровергла сообщения о том, что она пыталась подать прошение об отставке властям КНР из-за охвативших город массовых протестов. Сегодня она сказала, что даже не рассматривала возможность обсуждения этого вопроса. Ранее агентство Reuters утверждало, что во время закрытой частной встречи Лам сказала, что предпочла бы уйти, если бы у неё был такой выбор.