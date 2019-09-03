Тверской суд Москвы рассмотрит и, возможно, огласит первые приговоры по так называемому «Московскому делу»

Тверской суд Москвы, как ожидается, рассмотрит и возможно огласит первые приговоры по так называемому «Московскому делу». Ивана Подкопаева, Данила Беглеца, Евгения Коваленко и Кирилла Жукова обвиняют в применении насилия к представителю власти. Часть судебных процессов пройдёт в особом порядке, который предусматривает признание вины и проведения судебного следствия без исследования доказательств.

Матери фигурантов «московского дела» обратились в следственный комитет с просьбой разрешить им навестить сыновей. Об этом «Эху Москвы» сказала активистка группы «Арестанты 212» Александра Крыленкова. Фигурантам политических дел чаще всего не разрешают свидания, чтобы оказать на них еще большее давление, — добавила Александра Крыленкова.