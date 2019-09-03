Z Архив новостей новости
5 1 6 108
08:03, 03 сентября 2019

В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиоактивного газа радона

Его концентрация в детской спальне была выше нормы в 4 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на ФССП. Источник опасного газа в детском учреждении в городе Мариинске не назван.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 376 6 34112 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 180 6 19613 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Марат Гельман галерист

Нужно призывать к героизму, а не считать на калькуляторе И вы хотите, чтоб я поступился принципами и голосовал за коммуниста со Сталиным на лацкане? Ну если уж поступаться принципами, то может пойти сотрудничать с режимом, как Богомолов, ну или хотя бы начинать с ними переговоры?..

5 117 6 23629 27.08
Kвыборы, политика, власть, общество, навальный, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Сергей Магнитский: «Я весьма далек от отчаянья» Для самых близких людей Сергея — его жены, мамы и тети главная память о нем — его записи в шести толстых тетрадях, которые он исписал за почти годовое пребывание в московских тюрьмах..

5 72 6 24303 27.08
Kмагнитский, тюрьмы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…

5 99 6 11419 01.09
Kбеслан, память, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 129 6 17326 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Рост взаймы Главный драйвер роста ВВП, который хоть как-то держал экономику страны в первом полугодии 2019 — займы населению, умирает…

5 54 6 17179 27.08
Kэкономика, рф, кредиты, ввп, финансы, инвестиции, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12460 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 81 6 11090 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17878 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Война в России до сих пор не осмыслена Память о ней, сохранявшаяся в семьях как страшная, личная и священная, усилиями сегодняшней власти извращена и поругана. Трагедия превращена в карнавал, в прославление войны…

5 198 6 28339 01.09
Kвторая мировая, память, события
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 322 6 47713 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, директор «СПИД.Центр»

Я видел в своей собственной стране системы поужаснее. То есть я вижу, как она эта система меняется. Людей могли бы обливать из водометов – могли бы. Но ведь не поливали – не поливали…

5 79 6 12140 02.09
#слушать 35:51 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, беслан, выборы, передачи, видео
Блоги

+ «Сдачу — министру, на развитие авиации» «Сдачу — министру, на развитие авиации» Как Путин угощал Эрдогана мороженым на МАКС-2019...

5 142 6 34186 27.08
8читать ;смотреть
Kпутин, эрдоган, макс, юмор, видео, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 206 6 33218 29.08
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Прошел ли процесс? Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют. Потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих…

5 122 6 20759 28.08
Kполитика, украина, рф, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, после отправки в Киев заочно вынесут приговоры в Москве О новых деталях будущего обмена заключенными и арестованными пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники

5 0 6 4432
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 102 6 110165 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 44 6 11245 27.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i» Браво, Владимир Владимирович! И даже если не исключены внутренние разборки между кланами в АП — плевок в рожу Системе внушительный и основательный…

5 205 6 207293 01.09
Kпетербург, выборы, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У нас Кремль давно освоился с самой скверной ролью — ролью агрессора, который выставляет себя жертвой…

5 105 6 86153 31.08
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8045818
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4182466

Сегодня в эфире