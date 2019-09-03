У Неноксы, по некоторым данным, после взрыва обнаружены радиоактивные понтоны

Их излучение в 10 раз превышает норму.

Два понтона сейчас находятся в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы. Они были задействованы при неудачном пуске ракеты 8 августа. Радиоактивные понтоны лежат без охраны, ограждения или предупредительных знаков, сообщает архангельское ИА «Беломорканал». По его данным, радиационный фон в 150 метрах от понтонов достигает 154 микрорентген в час. Как отмечают местные жители, в этом же месте ранее дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

Более того, понтоны свободно омываются водой Белого моря, и выброшенный на берег рядом с ними мусор показывает превышение нормы по радиации. Появились они на берегу, недалеко от железнодорожной станции Ненокса после взрыва на полигоне. Их вынесло из воды.

Пока в самой Неноксе значения дозиметров не превышают допустимых и показывают до 14 микрорентген в час.

При взрыве погибли 5 сотрудников Росатома и 2 военнослужащих Минобороны.

Местные власти пока не прокомментировали информацию о брошенных радиоактивных понтонах.