Мещанский суд Москвы сегодня может арестовать журналиста Илью Азара на срок до 30 суток из-за акции 31 августа

Муниципального депутата накануне увезли из дома, полицейские оставили его ребенка дома одного. Подождать возвращения жены они отказались, рассказал ночью сам Азар.



Подобная ситуация недопустима сказал «Эху Москвы» детский омбудсмен Евгений Бунимович.



Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат был отпущен ночью из отделения полиции в домашних тапочках после того, как в ОВД прошел глава редакционного совета «Новой газеты» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Муратов.