Илью Азара, Любовь Соболь и Николая Ляскина отпустили из полиции с обязательством явиться в суд

При задержании сотрудники МВД оставили двухлетнюю дочь Азара в квартире одну. Супруга журналиста сообщила в соцсетях, что срочно вернулась домой, ребенок спал в незапертой квартире. Девочка была одна примерно полчаса.

Муниципального депутата и журналиста «Новой газеты» собирались оставить на ночь в полиции, но отпустили ночью после того, как в отделение прошел глава редакционного совета «Новой газеты» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Муратов.



Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь задержали накануне вечером, отвезли в отделение полиции в Новой Москве и отпустили после полуночи. До этого с административным протоколом выпустили из ОВД соратника Алексея Навального Николая Ляскина.



Поводом для задержаний стала акция 31 августа в защиту политзаключенных. Азар и Соболь должны сегодня явиться в суд. Азару грозит арест до 30 суток, Соболь— штраф до 300 тысяч рублей.