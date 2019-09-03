Троицкий суд Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении Любови Соболь

Юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму задержали накануне вечером и отвезли в отделение полиции в Новой Москве, затем, уже ночью, отпустили. Из-за участия в акции в защиту политзаключенных 31 августа Соболь обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Накануне из-за той же акции был задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин. Затем его отпустили после составления административного протокола.