В Пресненском суде Москвы сегодня огласят приговор блогеру, написавшему твит о детях силовиков

Накануне обвинение запросило для него 6 лет колонии.

6 лет за твит. Прокуратура потребовала назначит менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице максимальное наказание по статье, которую ему вменяют – возбуждение ненависти или вражды с угрозой насилия. Поводом для появления дела стал его твит о детях силовиков, опубликованный под псевдонимом Макс Стеклов. Один из свидетелей, сотрудник Росгвардии, в суде рассказал, что воспринял твит как призыв «похищать детей нацгвардейцев с последующей расправой». При этом названия своего аккаунта в соцсети он назвать не смог, пишет издание «Медиазона». Другой свидетель, представитель той же силовой структуры, отметил, что расценил сообщение как угрозу. Затем в суде зачитали выводы экспертов, которые нашли в твите призывы к насильственным действиям, признаки угроз и возбуждения ненависти. Выяснилось, что экспертизу проводили люди без профильного образования. Защита настаивает на том, чтобы эти экспертизы исключили из материалов дела. Синица свою вину не признает.

Дело в отношении Синицы возбудили месяц назад, после того, как твит блогера процитировали в сюжетах федеральных каналов. Сам блогер настаивает на том, что никого ни к чему не призывал.