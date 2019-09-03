Дела сразу нескольких фигурантов так называемого «московского дела» сегодня начнут рассматривать по существу

Заседания пройдут в общем здании Тверского и Мещанского судов. Кроме того там же рассмотрят дело Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении на митингах.

Суды рассмотрят уголовные дела Данилы Беглеца, Евгения Коваленко, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Всех их обвиняют в применении насилия к силовикам на акции за честные выборы 27 июля. За исключением Беглеца и Подкопаева другие фигуранты так называемого «московского дела» вину не признали. Так Жуков не согласен с версией следствия, что ударил омоновца, когда дотронулся рукой до забрала его шлема. Коваленко подтвердил, что бросил в сотрудника полиции мусорный бак, но вину не признал, поскольку силовик никаких травм не получил. Дело Беглеца и Подкопаева рассмотрят в особом порядке. В Тверском суде также начнётся рассмотрение дела Константина Котова, его обвиняют по так называемой «дадинской статье» — неоднократном нарушении правил на митингах и шествиях. Уголовное дело Котова развивалось стремительно: арест, спустя несколько дней уже 4 тома дела, и вскоре суд. Соратники Котова называют дело политическим, говорят, что его преследуют за активную гражданскую позицию. Суд над Котовым, как пишет Новая газета, станет показательным для фигурантов дела о якобы «массовых беспорядках».

По так называемому «московскому делу» проходит уже 15 человек. Накануне был задержан 22-летний Никита Чирцов. Его обвиняют по статье о применении насилия к представителю власти. Молодого человека на прошлой неделе задержали в Белоруссии, затем выслали в Россию, где вскоре задержали.