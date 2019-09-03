Полицейские накануне вечером увезли журналиста Илью Азара из дома и оставили его двухлетнюю дочь одну

Сотрудники МВД нарушили должностные обязанности, сказала «Эху Москвы» адвокат задержанного Татьяна Молоканова. Она обратилась с жалобой в прокуратуру Москвы.



Супруга Ильи Азара Екатерина сообщила в соцсетях, что, когда она вернулась, то двухлетняя дочь спала, она была одна дома примерно полчаса с открытой дверью. При задержании у Азара полицейские забрали очки. Муниципального депутата и журналиста «Новой газеты» собирались оставить на ночь в полиции, но отпустили ночью после того, как в отделение прошел глава редакционного совета «Новой газеты» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Муратов. В отношении Ильи Азара был составлен протокол из-за акции 31 августа в защиту политзаключенных. По обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов ему грозит арест до 30 суток. Суд состоится сегодня.