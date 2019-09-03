Россиянин Андрей Рублев проиграл в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису
Встречу в Нью-Йорке выиграл итальянец Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6, который прошел в четвертьфинал. Рублев занимает 43-е место в мировом рейтинге
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Встречу в Нью-Йорке выиграл итальянец Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6, который прошел в четвертьфинал. Рублев занимает 43-е место в мировом рейтинге
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…