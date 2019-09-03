Митинг против сноса исторического здания НИИ Бумаги пройдёт сегодня в Петербурге

На месте сталинского ампира может появиться современный жилой дом.

Народный сход около института Бумаги начнётся в восемь вечера. Официальные органы уже решили судьбу объекта. Комитет по охране памятников отказался присвоить охранный статус трёхэтажному зданию с классической колоннадой. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство на его месте одиннадцатиэтажного жилого комплекса. Однако жители соседних домов уверены, что особняк института — одно из красивейших зданий района. Архитектор и градозащитник Маргарита Штиглиц выступила с заявлением, что объект имеет неоспоримую ценность и представляет собой важный образец творчества известного ленинградского архитектора Бориса Журавлева Активисты подчёркивают, что сейчас здание Института Бумаги находится в хорошем состоянии. Они опасаются, что его снос открывает дорогу к уничтожению вполне крепких и добротных строений.

Активисты имеют свой план спасения здания Института Бумаги. Они предлагают сохранить особняк в первозданном виде и открыть в нём досуговый центр.