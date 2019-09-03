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05:21, 03 сентября 2019

Российскую технологию распознавания лиц протестируют для чемпионата мира по футболу в Катаре

Это сообщил ТАСС гендиректор компании NtechLab Александр Минин.Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.



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