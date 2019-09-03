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02:15, 03 сентября 2019

В Москве сегодня пройдут памятные акции в местах, где были теракты

Цветы возложат перед Театральным центром на Дубровке, где были захвачены заложники, на месте взорванных домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, в вестибюлях станций метро «Парк Культуры», «Лубянка», «Автозаводска», в подземном переходе на Пушкинской площади и в других местах. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в связи с терактом в Беслане. 15 лет назад боевики захватили 1 сентября школу и удерживали более тысячи заложников. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из них дети.



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