Любовь Соболь, Илью Азара и Николая Ляскина, задержанных из-за акции 31 августа, отпустили из полиции

Сотрудники МВД оставили двухлетнего ребенка Азара одного дома.

Супруга журналиста Екатерина, которая срочно вернулась, сообщила в соцсетях, что дверь была открыта, дочь спала. Адвокат Азара Татьяна Молоканова сказала «Эху», что обратилась к прокурору Москвы с требованием проверить полицейских, которые проводили задержание. Спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата собирались оставить в полиции на ночь, но отпустили после полуночи, после того, как в отделение прошел глава редакционного совета «Новой газеты» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Муратов.

Сегодня Илья Азар и Любовь Соболь должны явиться в суд. Их обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов. Эта статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. У незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и юриста ФБК маленький ребенок, поэтому суд может назначить только штраф. С административным протоколом отпустили из полиции и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.

Напомню, 31 августа в центре Москвы прошло шествие против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На самой несогласованной акции задержаний не было.