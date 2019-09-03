Любовь Соболь отпустили из полиции

В отношении юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митингов. Это грозит штрафом до 300 тысяч рублей. Поводом стала несогласованная акция в поддержку политзаключенных 31 августа. О своем освобождении политик сообщила в «Твиттере» уже после полуночи. Ее задержали вечером и отвезли в отделение полиции в Новой Москве. Также накануне задержали и отпустили с административным протоколом еще одного сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, который также участвовал в акции 31 августа.