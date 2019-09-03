Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара выпустили из отделения полиции

Это произошло после того, как в ОВД прошел издатель «Новой газеты» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Муратов. До этого адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Азара собираются оставить на ночь в отделении. У ОВД «Красносельское» собрались несколько десятков друзей и коллег журналиста.

Полицейские задержали его вечером на лестничной площадке, куда он вышел покурить. Сотрудники МВД не дали Илье Азару дождаться жены, в итоге его двухлетняя дочь осталась дома одна. Супруга Ильи Азара, Екатерина, сообщила в соцсетях, что встречалась с подругами, а когда приехала домой, то дверь была открыта, а ребенок спал.

Адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщила «Эху», что обратилась к прокурору Москвы с требованием проверить полицейских, которые оставили ребенка Ильи Азара одного в квартире.

Журналисту вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия из-за акции 31 августа. Это грозит арестом до 30 суток.