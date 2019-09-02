Шотландский суд рассмотрит жалобу на приостановку деятельности парламента

Инициативу главы британского правительства ранее поддержала королева.

Борис Джонсон попросил для парламента перерыв на месяц для подготовки и обнародования новой программы кабмина. Оппоненты премьера считают, что премьер тем самым лишает их возможности полноценно участвует в процедуре «брекзита», и называют поведение главы правительства антиконституционным.

У парламентариев остается несколько дней до вынужденного отпуска, который начнется на следующей неделе. Джонсон рассчитывает, что Британия выйдет из Евросоюза с соглашением, если этого не получится, дата расставания останется прежней – 31 октября.

Принятие судебного запрета на приостановку работы парламента требуют 75 народных избранников. Аналогичный иск в конце недели рассмотрит суд Северной Ирландии.

Нижняя палата парламента – палат общин – сегодня возвращается к работе после каникул.