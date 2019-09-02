Стало известно имя нового фигуранта так называемого «московского дела»

Его зовут Эдуард Малышевский. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо» в своем Телеграм-канале. Там же опубликована его фотография. По данным проекта, мужчину задержали 27-го июля и отвезли в ОВД «Тропарево-Никулино». Позже он оказался в ОВД «Тверской». На сайте московских судов есть карточка, согласно которой 30-го августа в Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Малышевскому, подозреваемому в применении насилия к полицейскому. Решение суда не уточняется. По данным «ОВД-инфо», 29-го июля суд отправил Малышевского под административный арест на 12 суток.