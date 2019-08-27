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Эксклюзив Эха 23:59, 02 сентября 2019

Спецкорр «Новой газеты» Илья Азар, юрист ФБК Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин задержаны в Москве

фото Таисия Бекбулатова
фото Таисия Бекбулатова
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина остановили на дороге автоинспекторы для проверки документов, а затем увезли в ОВД «Мещанский». При этом, по его словам, они действовали довольно жестко. Пытались отобрать мобильный телефон. Как сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева, на Ляскина составили протокол о нарушении правил проведения акции за марш 31 августа. Наказание по ней предполагает штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы. В итоге его отпустили.

Затем полиция нагрянула домой к спецкору «Новой газеты» Илье Азару. Его забрали, несмотря на то, что в квартире остался без присмотра маленький ребенок, которому нет еще двух лет. По данным «Новой газеты», полиция объяснила задержание повторным нарушением правил массовых акций в связи с  несогласованным шествием 31 августа. Статья предполагает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

К Азару в ОВД «Красносельский» приехали адвокаты ОВД-Инфо и «Апологии протеста» Михаил Бирюков и Татьяна Молоканова. Журналиста оставили там на ночь, рассказала Молоканова.

Протокол на Азара будет составлен сегодня в 9 утра, после этого будет судебное разбирательство.

Полицейские объявили в ОВД план «Крепость», т.е. туда никого не пускают. У здания собралось несколько десятков человек, которые пришли поддержать журналиста, сообщает корреспондент «Эха Москвы».

По последним данным, внутрь пустили члена Общественного совета при МВД, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Тем временем, к ребенку, который напомню, после задержания отца оставался дома один, приехала мама. В эфире «Дождя» Екатерина рассказала, как она узнала о задержании мужа.

Екатерина также рассказала, что потом опять приходила полиция и провела в квартире обыск.

Вечером также задержали юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Это произошло сразу после выпуска программы «По фактам», сообщил Алексей Навальный в твиттере. По его словам, на связь она не выходит. Адвокат Иван Сустин сообщил ТАСС, что Соболь доставили в ОВД Красносельское Троицкого района. Ее задержание предположительно связано с участием в акции 31 августа.

Днем московская полиция сообщила о возбуждении административного дела после несогласованного шествия 31 августа против политических репрессий. Протестующие собрались у метро «Чистые пруды» и прошли по Бульварному кольцу. Полиция никого не задерживала.



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