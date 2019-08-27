Омбудсмен Бунимович пообещал разобраться в ситуации с оставлением ребенка при задержании журналиста Азара

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться в том, что полиция задержала журналиста и муниципального депутата района «Хамовники» Илью Азара, несмотря на то, что у него дома остался один годовалый ребенок. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» омбудсмен назвал такие действия недопустимыми.

«Я связался с Департаментом соцзащиты, который в таких случаях должен заниматься ребенком — там никто не в курсе. Затем я связался с издателем «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, он сказал, что мать ребенка едет. Но эта поспешность и неопределенность того, что происходит с ребенком, вызывает большие вопросы. Конечно, я буду разбираться в том, как такое могло произойти», — подчеркнул Е.Бунимович.

Он отметил, что в данной ситуации действия сотрудников правоохранительных органов не укладываются в рамки процедур, которые они должны выполнять. «Здесь есть абсолютно ясный регламент, и каким образом ребенок мог остаться один, непонятно», — заключил Е.Бунимович.