Задержанному сотруднику ФБК Ляскину вменяется нарушение порядка проведения митинга

Задержанному сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Николаю Ляскину вменяется ч.5 ст.20.2 КоАП РФ – «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В данный момент Н.Ляскин находится в ОВД «Мещанский», ему выписывают обязательство о явке в суд.

Сотрудник ФБК был задержан вечером 2 сентября, когда он ехал на автомобиле. По словам Н.Ляскина, его остановили сотрудники ГАИ и «под разными предлогами тянули время, пытаясь выманить из машины». «В конце концов, они сказали, что у меня лишение прав, и я должен убедиться в этом лично в компьютере. Я вышел из машины, сразу же появились сотрудники второго оперативного полка в масках и силой затолкали меня в автозак, а мою машину бросили прямо посредине дороги», — отметил активист.

Н.Ляскин добавил, что в автозаке у него пытались отнять телефон.

Кроме того, стало известно, что в Москве задержан журналист и муниципальный депутат района «Хамовники» Илья Азар. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам журналиста, полиция пришла к нему домой и вывела его оттуда «в домашней одежде и тапках». При этом И.Азар подчеркнул, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет.

Полицейские заявили, что журналисту инкриминируется «нарушение правил проведения митинга». Его доставили в ОВД «Красносельский» и оставляют там на ночь.

Азар был организатором ряда акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных.