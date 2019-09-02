Задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь

Об этом написала в твиттере глава ее штаба Ольга Чезаре. По ее словам, Соболь везут в ОВД города Троицка. На связь она не выходит.

Ранее сегодня также был задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Его остановили автоинспекторы на дороге для проверки документов, а после увезли в ОВД «Мещанский».

Как сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева, на Ляскина составили протокол о нарушении правил проведения акции за марш 31 августа. Наказание по ней предполагает штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы. По последним данным, его уже отпустили.

Сегодня полиция сообщила о возбуждении административного дела из-за шествия по бульварам 31 августа. На самой акции никто задержан не был.