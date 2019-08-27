В Москве задержан спецкорр «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар

Его забрали из дома, несмотря на то, что в квартире остался без присмотра маленький ребенок. Журналиста доставили в ОВД «Красносельский» и оставили там на ночь. По данным «Новой газеты», на него составлен протокол о повторном нарушении правил массовых акций. Он был составлен после несогласованного шествия 31 августа. Статья предполагает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

Как пишет «Апология протеста», в ОВД у Азара отобрали очки. К нему приехали адвокаты Михаил Бирюков и Татьяна Молоканова. При этом, сейчас в отделение никого не пускают. Об этом рассказала ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Тем временем, как пишет «Новая газета», к ребенку приехала его мама. Она рассказала, что к ним нагрянула полиция и в квартире начался обыск.