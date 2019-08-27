В Москве задержан спецкорр «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар

Полиция пришла к нему домой, объяснив это протоколом за повторное нарушение правил массовых акций. Он был составлен за несогласованное шествие 31 августа. Журналиста увезли несмотря на то, что в квартире остался без присмотра маленький ребенок. Азара доставили в ОВД «Красносельский» и оставили там на ночь. При этом к нему не пускали адвоката Михаила Бирюкова. Об этом он сам рассказал «Эху. Позже «Новая газета» сообщила, что ребенок будет с мамой, а к Азару выехала адвокат Татьяна Молоканова от «Апологии протеста». По данным корреспондента «Эха» .

По данным нашего корреспондента, в ОВД введен так называемый план «Крепость». Туда никого не пускают. Но адвокаты успели пройти. Возле здания находятся примерно человек 20, которые пришли поддержать журналиста. Тем временем, как сообщила жена Азара Екатерина, к ним домой приехали полицейские, они начали проводить обыск в квартире.

За час до Азара полиция также задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Он тоже принимал участие в шествии 31 августа. Его остановили автоинспекторы на дороге для проверки документов, а после увезли в ОВД «Мещанский». О причинах задержания ему сообщили.

Сегодня полиция сообщила о возбуждении административного дела из-за шествия по бульварам 31 августа. На самой акции никто задержан не был.