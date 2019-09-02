Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически против очередного переноса срока брекзита

Он назвал все попытки это сделать бессмысленными. Откладывание брекзита может сделать невозможным выход из Евросоюза, — отметил Джонсон.

Борис Джонсон подчеркнул, что ни при каких условиях не будет просить Брюссель об отсрочке.

Ранее стало известно, что группа британских депутатов, выступающих против жесткого брекзита (то есть, без соглашения с ЕС), хочет перенести выход страны из Евросоюза еще на 3 месяца – то есть на 31-е января будущего года. Как ожидается, завтра межпартийная группа политиков представит законопроект, направленный на то, чтобы не допустить брекзита без соглашения.