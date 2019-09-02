Обмен заключенными между Россией и Украиной, по некоторым данным, отложили из-за статуса моряков, арестованных после инцидента в керченском проливе. Стороны думают над новой схемой, которая должна обойти юридические неувязки и позволит завершить процесс обмена в формате «35 человек на 35 человек».

Проблема с украинскими моряками возникла из-за того, что следствие над ними все еще продолжается, полагает источник газеты «Коммерсант», близкий к переговорному процессу. Изначально их планировалось просто передать на родину вместе с материалами расследования. Однако Киев с самого начала настаивал на том, что преследование военнослужащих незаконно, и требовал освободить их без всяких условий. Следуя первоначальной договоренности, Украине пришлось бы самой закрывать уголовное дело против своих же граждан. Поэтому придумали другой вариант – моряков вскоре все же отправят домой с другими заключенными, но не с материалами расследования, а с их нотариально заверенной копией. Это выгодно и России, так как позволит заочно судить украинцев, несмотря на их выдачу Киеву. Как отмечает «Коммерсант», приговор будет служить Москве обоснованием законности уголовного преследования моряков, если они решат пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что стороны продолжают переговоры об обмене заключенными. По ее словам, для завершения процесса необходимо провести ряд юридических процедур. Каких именно, она не уточнила