В Москве задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар

Полиция пришла к нему домой, объяснил это протоколом по статье о нарушении правил массовой акции. «Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину», — написал Азар в Телеграм-канале. Он отметил, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет. Позже он также сообщил, что его доставили в ОВД «Красносельский» и оставляют там на ночь.

В ОВД Красносельское, в которое привезли задержанного журналиста Илью Азара, находится адвокат Михаил Бирюков. Однако пока встретиться с задержанным ему не удалось, сообщил «Эху» сам Бирюков.

Задержание журналиста Ильи Азара при том, что у него дома один остался маленький ребенок, недопустимо. Об этом «Эху» сказал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Евгений Бунимович добавил, что в данной ситуации действия правоохранителей не укладываются в рамки процедур, которые они должны выполнять.

Практически одновременно стало известно о задержании сотрудники ФБК Николая Ляскина. Он рассказал «Эху», что его машину остановили автоинспекторы на дороге для проверки документов. Затем его силой запихнули в автозак. Там у него силой пытались отнять телефон. В итоге его привезли в ОВД «Мещанский». Причину задержания пока не сообщили.

Ляскин участвовал в несогласованном шествии в центре Москвы 31-го августа. В ходе акции никто задержан не был. Сегодня стало известно, что полиция завела административное дело о нарушении правил проведения акции.