В Москве задержали журналиста Илью Азара

UPD. 21:33: Азар пишет, что сотрудники 2-го ОП доставили его в ОВД Красносельский, оставляют на ночь, по протоколу по ч.8 20.2.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Журналиста и муниципального депутата района Хамовники задержали у него дома. Полицейские сообщили, что он задержан по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

«Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — написал Илья Азар.

Азар был одним из организаторов митинга на проспекте Сахарова 10 августа и участвовал в шествии 31 августа.

Московская полиция завела административное дело по статье 20.2 после несогласованного шествия 31 августа.