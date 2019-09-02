В уральском селе Филькино затопило мост через реку Какву

Его ждали два года и открыли два дня назад.

Глава Серовского городского округа, в который входит Филькино, Василий Сизиков сказал изданию «Глобус», что понтонный мост обвалился из-за попавшего в его конструкцию бревна. Ремонт завершат в течение суток. Чиновник подчеркнул, что официально объект пока не сдан в эксплуатацию.

Предыдущий мост в Филькино рухнул в 2017 году под весом КамАЗа. В результате от основной части поселка оказались изолированы пять семей. Им выделили для переправы лодку. Власти утверждали, что строить новый мост нецелесообразно. Однако, в мае этого года суд обязал чиновников обеспечить жителям правого берега Каквы связь с остальной частью поселка. Построить мост обещал лично свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В июле жители Филькино сами сделали мост из досок. Его затопило через две недели.