В Москве организуют благотворительный аукцион в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».

«Правозащита Открытки» вместе с командой delo212.ru организует в Москве благотворительный аукцион в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Он пройдет 4 сентября на Бумажной фабрике.

Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке. На аукционе будут представлены лоты от Pussy Riot и «Кровостока», юриста ФБК Любови Соболь, Олега Навального, организатора «Монстрации» Артема Лоскутова, Екатерины Шульман, издания «Moloko+» и многих других. Организаторы также предлагают написать письмо и подписать открытки для арестованных фигурантов дела и отправить их в СИЗО. На мероприятии выступят родители обвиняемых. Адвокаты помогут сделать передачи.