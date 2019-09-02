Суд в Хабаровске вынес приговор местному последователю «Свидетелей Иеговы»*

Суд в Хабаровске приговорил к 2-м годам и 2-м месяцам принудительным работ и 6-ти месяцам ограничения свободы местного последователя «Свидетелей Иеговы»*. Валерия Москаленко обвинили в экстремизме из-за публичного прочтения отрывка из Библии. Об этом сообщается на сайте организации. Суд частично поддержал позицию прокуратуры, которая требовала для обвиняемого 3-х лет заключения.

Более года 52-летний мужчина находился в СИЗО. После оглашения приговора его отпустили из-под стражи. Защита намерена обжаловать решение суда.

Сейчас в Хабаровском крае под следствием находятся еще семь иеговистов. Напомним, в апреле 2017-го года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

* — запрещенная в РФ организация