Обмен заключенными между Россией и Украиной, по некоторым данным, откладывается из-за решения по морякам

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу. По его словам, если осужденных после помилования президентами двух стран можно просто передать друг другу, но статус подследственных стороны обсуждают до сих пор. Издание отмечает, что изначально планировалось отправить моряков на родину вместе с материалами дела. Теперь же обсуждается вариант передачи копий, которые Украине не придется рассматривать. При таком варианте суда над моряками, задержанными в Керченском проливе, на родине не будет, а в России их осудят заочно.