Более миллиона человек эвакуируют в США из-за приближения урагана «Дориан»

Эвакуация объявлена в прибрежных населённых пунктах нескольких штатов: Флориды, Южной Каролины и Джорджии.

Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. Местные СМИ сообщили о первой жертве – семилетнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Сейчас категория урагана снижена до четвертой, но отмечается, что он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре