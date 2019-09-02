В Хабаровске последователя «Свидетелей Иеговы»* приговорили к 2-м годам и 2-м месяцам принудительных работ.

Кроме того, ему назначено ограничение свободы на полгода. Об этом сообщается на сайте организации. Суд признал Валерия Москаленко виновным в участии в экстремистской деятельности. Главным эпизодом для обвинения стало публичное цитирование слов Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Со 2-го августа мужчина находился под арестом. После объявления приговора его отпустили из-под стражи. Защита намерена обжаловать приговор.

* — организация запрещена в РФ