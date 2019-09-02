Z Архив новостей новости
5 2 6 197
20:31, 02 сентября 2019

В Хабаровске последователя «Свидетелей Иеговы»* приговорили к 2-м годам и 2-м месяцам принудительных работ.

Кроме того, ему назначено ограничение свободы на полгода. Об этом сообщается на сайте организации. Суд признал Валерия Москаленко виновным в участии в экстремистской деятельности. Главным эпизодом для обвинения стало публичное цитирование слов Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Со 2-го августа мужчина находился под арестом. После объявления приговора его отпустили из-под стражи. Защита намерена обжаловать приговор.

* — организация запрещена в РФ



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 373 6 33304 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 178 6 18870 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…

5 95 6 10792 01.09
Kбеслан, память, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 128 6 17061 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12359 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 81 6 11044 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17843 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Война в России до сих пор не осмыслена Память о ней, сохранявшаяся в семьях как страшная, личная и священная, усилиями сегодняшней власти извращена и поругана. Трагедия превращена в карнавал, в прославление войны…

5 192 6 27486 01.09
Kвторая мировая, память, события
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 288 6 47107 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 203 6 33031 29.08
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Прошел ли процесс? Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют. Потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих…

5 122 6 20729 28.08
Kполитика, украина, рф, война, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Право на мирный протест абсолютно Правовой документ, который отрицает право на мирный протест, не является правовым документом. Если напишут конституцию, в которой его не будет, значит, это будет фейковая конституция…

5 132 6 22776 30.08
Kполитика, власть, права, протесты, митинги, общество, конституция, мнения
Блоги

+ «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке». Корабль «Союз» с роботом Федором пристыковался к МКС «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке». Корабль «Союз» с роботом Федором пристыковался к МКС Это была вторая попытка…

5 29 6 5193 27.08
8читать ;смотреть
Kкосмонавтика, космос, мкс, видео, события
Новости

Руководитель московского отделения ЕР Метельский подал иск к ФБК, Навальному и  Янкаускасу Подробности, а также исковые требования пока не известны…

5 29 6 5252
Блоги

+ МИД: К вопросу свободы митингов в России, Франции и Германии МИД: К вопросу свободы митингов в России, Франции и Германии В ФРГ свобода собраний также вытекает из нормы Основного закона (Конституции). На основании его статьи 8 «Все имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного извещения или разрешения»...

5 44 6 7998 27.08
8читать ;смотреть
Kзаконы, конституция, митинги, акции, рф, франция, германия, мид, политика, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Бить или не бить 1 сентября 2019 года, волею судеб, оказалось днем знаний о том, что если людей не бить дубинками, они тихо-мирно пройдутся по городу и небо не рухнет на землю. Не будет сломанных конечностей, не будет уголовных дел. «А что, так можно было?» Оказывается, да…

5 29 6 5495 01.09
Kобщество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира Об этом ТАСС сообщили в МИДе..

5 0 6 14573
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 102 6 108811 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 43 6 10472 27.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i» Браво, Владимир Владимирович! И даже если не исключены внутренние разборки между кланами в АП — плевок в рожу Системе внушительный и основательный…

5 195 6 193320 01.09
Kпетербург, выборы, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У нас Кремль давно освоился с самой скверной ролью — ролью агрессора, который выставляет себя жертвой…

5 104 6 81585 31.08
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8045432
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4182081

Сегодня в эфире