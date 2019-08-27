Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Яшина на административный арест

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу на административный арест незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Вадим Прохоров.

Как напомнил адвокат, в настоящее время Яшин отбывает 5-ый по счету административный арест. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в организации и проведении несогласованного массового мероприятия 3 августа, несмотря на то, что тогда политик находился в спецприемнике под арестом.

«Во вторник Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу Яшина на очередное незаконное и необоснованное судебное постановление Тверского районного суда. Мы требуем его отменить и прекратить производство по административному делу», — заключил В.Прохоров.