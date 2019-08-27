Встреча с родственниками фигурантов «московского дела» пройдет в Новопушкинском сквере в Москве

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева.

«Во вторник мы встречаемся в Новопушкинском сквере с матерями политзаключенных. Там будут присутствовать родственники фигурантов «московского дела», — рассказала она.

При этом Э.Вихарева подчеркнула, что «это ни митинг, ни шествие, ни одиночные пикеты, а обыкновенная встреча граждан, которые не хотят жить в атмосфере страха и террора». «Я всех приглашаю прийти побеседовать и поддержать их», — заключила она.