Брат президента Молдавии Александр Додон стал партнером Игоря Чайки в мусорном бизнесе — теперь они совладельцы «Промышленного экологического оператора», который займется сбором и переработкой промышленных отходов, сообщает РБК. Доля Чайки в созданной 30 августа компании составила 40%, Александра Додона — 10%. Еще 50% принадлежит Александру Пономареву. По словам близкого к компании источника, оператор займется утилизацией промышленных отходов и рекультивацией земель. Работать они пока планируют в Центральном федеральном округе. Игорь Чайка подтвердил информацию, однако отказался от дополнительных комментариев.