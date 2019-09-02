Заключенный новосибирской колонии Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против избиения

Нитки разорвали, не позвав врача, пишет «Тайга.Инфо» со ссылкой на жену осужденного. В региональном управлении ФСИН сообщили, что мужчина не вернулся в исправительное учреждение после регистрации брака. Его нашли и задержали. «Уже находясь в помещении для нарушителей, он сделал два малозаметных сквозных прокола верхней и нижней губы», — сказал представитель ведомства. По его словам, необходимую медицинскую помощь Вахрушеву оказали.