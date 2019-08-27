Матери фигурантов «московского дела» обратились в следственный комитет с просьбой разрешить им навестить сыновей

Об этом «Эху» сказала активистка группы «Арестанты 212» Александра Крыленкова.

Как уточнила активистка, ранее все просьбы о свидании оставались без ответа. А.Крыленкова отметила, что во время следствия свидания предоставляются только по разрешению следователя, однако «по политическим делам» в них постоянно отказывают, чтобы «оказать еще большее давление на фигурантов». «Матери арестованных ребят решили, что, привлекая к этому общественное внимание, возможно, удастся преодолеть эту порочную практику», — заключила активистка.