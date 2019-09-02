Анкара может приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу. При этом он отметил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают возможную покупку российских истребителей Су-35 и Су-57.

В конце июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из С-400 завершен.