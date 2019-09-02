Гособвинение запросило 6 лет колонии Владиславу Синице за твит о детях силовиков

Менеджера из Подмосковья обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия. Его дело рассматривалось сегодня в Пресненском суде Москвы. Судебное следствие закончили за день, — отмечает «Медиазона». Были допрошены два свидетеля — нацгвардейцы, которые увидели твит Синицы. Защита допросила экспертов, занимавшихся анализом публикации. Как выяснилось, экспертизу проводили люди без профильного образования.

Напомню, поводом для возбуждения дела стал твит молодого человека о судьбе детей силовиков, которые разгоняют акции протеста. С 5-го августа он находится под арестом. Сам Синица настаивает, что никого ни к чему не призывал.