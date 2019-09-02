По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на небольшом частном судне у побережья Калифорнии

Об этом сообщает местная телекомпания со ссылкой на пожарное управление округа Вентура. Инцидент произошел ночью у острова Санта-Круз. Всего на борту коммерческого судна длиной 25 метров находились 39 человек. Пятерым удалось спастись. Тела погибших пока не найдены. Официально они числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается. Причины случившегося пока неизвестны. Предположительно судно использовалось для погружения дайверов.