В США объявлена массовая эвакуация из-за приближения урагана «Дориан»

Она затронет прибрежные населенные пункты нескольких штатов – Флориды, Южной Каролины и Джорджии. Об этом сообщил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. Местные СМИ сообщили о первой жертве – семилетнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Категория урагана снижена до четвертой, но отмечается, что он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре.