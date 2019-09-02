Мосгорсуд отклонил апелляцию на отказ в согласовании шествия за честные выборы 3-го сентября

Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на организатора акции, главу предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвиру Вихареву. Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. В департаменте региональной безопасности посчитали, что в месте проведения акции отсутствует площадка для сбора заявленных 40 тысяч человек. Кроме того, мероприятие может создать помехи движению пешеходов и ограничит доступ к объектам инфраструктуры.