После шествия в Москве 31 августа завели административное дело

Между тем, в так называемом «московском деле», которое возбудили после другой акции, по некоторым данным, появился новый фигурант.

Акция против политических репрессий и за честные выборы завершилась на удивление без задержаний, но административное дело все же завели – по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте главного управления МВД по Москве. Кого собираются привлечь к ответственности, пока неясно. Зато стало известно, что в другом деле – о массовых беспорядках на акции 27 июля – появился новый фигурант. Об этом пишет портал «ОВД-Инфо». По данным проекта, он находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу. Зовут активиста Эдуард, фамилия неизвестна. Ему вменяется применение насилия к представителю власти. Мужчине дали адвоката по назначению. К другим фигурантам дела, тем временем, не пускают матерей. Об этом одна из них рассказала изданию «МБХ медиа». Из-за отказа родители обвиняемых подали заявления в Следственный комитет, но там, сославшись на «перерыв в обработке документации», ответили, что неизвестно, когда будут рассмотрены обращения.

Протестные акции в Москве проходят с конца июля. Поводом для них стал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму независимых кандидатов, а после возбуждения уголовных дел демонстранты также начали требовать остановить политические репрессии.